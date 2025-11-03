Motociclista muere tras estrellarse contra camioneta de la FGJ en el Ejido El Olivo; era originario de Güémez

Este lamentable accidente se registró alrededor de las 7:30 de la mañana entre el kilómetro 8 y 9 de la carretera Victoria-Matamoros

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Víctima de un traumatismo de cráneo y múltiples lesiones perdió la vida un motociclista cuando al regresar a su casa en el municipio de Güémez se estrelló contra una camioneta adscrita a la Fiscalía General de Justicia.

Este lamentable accidente se registró alrededor de las 7:30 de la mañana entre el kilómetro 8 y 9 de la carretera Victoria-Matamoros a la altura del ejido El Olivo.

Fue hasta ese tramo que los elementos del Centro Regulador de Urgencias médicas llegaron para darle los primeros auxilios a un hombre que yacía tendido en el pavimento.

Al intentar revisarlo los paramédicos se percataron que ya no contaba con signos vitales por lo que declararon su fallecimiento y cubrieron el cuerpo con una sábana.

Gracias a algunos testimonios se logró establecer que el ahora occiso es oriundo de Güémez a donde se dirigía después de pasar el fin de semana en Victoria ya que había cubierto guardias en un plantel educativo.

Se desplazaba de sur a norte sobre la carretera y a la altura del ejido El Olivo se estrelló a gran velocidad contra una Chevrolet de la FGJ.

Aparentemente, este vehículo oficial salió de un camino interestatal y cruzó la Victoria-Matamoros ya pretendía entrar a un camino que conduce a la localidad de Rancho Nuevo de Arce.

El agente investigador que conducía esta unidad fue quien se encargó de pedir apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia rentablemente la persona tuvo una muerte instantánea.

La unidad general de investigación fue la encargada de realizar las labores de campo en la escena antes de que el cuerpo fuera trasladado al servicio médico forense para su necropsia.

Por. Alejandro Dávila

Expreso

Fotos. Héctor Perales