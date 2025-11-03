Perú rompe relaciones diplomáticas con México por dar asilo político a Betssy Chávez

Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras el asilo de la exjefa de gabinete, Betssy Chávez.

La expresidenta del Consejo de Ministros y excongresista peruana, Betssy Chávez, se encuentra al interior de la residencia de la Embajada de México en Lima, donde solicitó asilo político, así lo confirmó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, quien por esta causa anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con nuestro país.

La exfuncionaria es acusada de los delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.

Además, es investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que encabezara el expresidente Pedro Castillo en 2022.

“Frente a este acto enemistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior presidente han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido, a la fecha, romper relaciones diplomáticas con México”, declaró.

#Ahora ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, informó que la ex premier Betsy Chávez estaría aislada en la embajada de México. Ministro informó que se han roto relaciones diplomáticas, pero no consulares. pic.twitter.com/nm22W5unIB — Francisco Erazo (@pancho_reported) November 3, 2025

Lamentó que el gobierno mexicano “persista en su equivocada e inaceptable posición que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”.

Betssy Chávez estaba sujeta a proceso en libertad, pero se ausentó a tres audiencias consecutivas, que se llevaron a cabo los pasados días 28, 30 y 31 de octubre, del juicio oral en su contra por presunta rebelión y tendría este martes una nueva citación ante el juez para alegatos finales y luego la sentencia.

De acuerdo con medios peruanos, la ex ministra tiene impedimento de salida del país por 10 meses, desde el pasado 12 de septiembre.

Actualmente la familia del expresidente Pedro Castillo se encuentra aislada en nuestro país.

