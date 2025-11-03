Realizarán sorteo militar para jóvenes de la clase 2007 en Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El próximo domingo 9 de noviembre se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional para los jóvenes de la clase 2007 y remisos, en el gimnasio Américo Villarreal Guerra de Ciudad Madero.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, informó que el evento comenzará a las 8:00 horas en las instalaciones ubicadas en la calle Sarabia 303, en la zona centro de la ciudad, donde deberán presentarse los conscriptos locales.

Durante el periodo de reclutamiento se registraron 1,023 jóvenes, quienes tramitaron su precartilla y deberán asistir al sorteo organizado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El funcionario destacó que el cumplimiento del Servicio Militar brinda a los jóvenes la oportunidad de desarrollar valores de disciplina, responsabilidad y liderazgo, además de abrir la posibilidad de incorporarse a carreras dentro de la Sedena, como seguridad, medicina o ingeniería.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón