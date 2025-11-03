Coordinan esfuerzos COMAPA SUR y gobiernos municipales de Tampico y Ciudad Madero para mejorar las vialidades

Estas acciones son el resultado de un trabajo coordinado entre el organismo operador y el Ayuntamiento, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía calles en mejores condiciones y una infraestructura más funcional

En un esfuerzo conjunto entre COMAPA SUR y los ayuntamientos de Tampico, encabezado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, y de Ciudad Madero, por el alcalde Erasmo González Robledo, se han implementado acciones significativas para la mejora de las vialidades en la región.

Durante el mes de octubre, se llevó a cabo la reposicion de más de 3,600 metros cuadrados de pavimento en ambos municipios, en zonas donde previamente se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red hidráulica.

Este trabajo interinstitucional resalta la importancia de la colaboración entre los dos ayuntamientos y el organismo operador, lo que permite un enfoque más integral en la mejora de la infraestructura vial.

Las acciones se realizaron en diversos sectores y colonias de ambas ciudades, garantizando una movilidad más segura y ordenada para todos los habitantes de la región.

Con estas iniciativas, COMAPA SUR reafirma su compromiso con el desarrollo urbano del sur de Tamaulipas, fortaleciendo los resultados del trabajo colaborativo con ambos gobiernos municipales y con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Esta sinergia es clave para el bienestar de la ciudadanía y la mejora continua de los espacios urbanos.

POR MARIO PRIETO