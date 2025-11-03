Roban bolsa a Rocío Sánchez Azuara en una tienda de Polanco

La delincuencia hizo de las suyas nuevamente y esta vez le tocó a la conductora de 62 años; hasta ahora no se ha pronunciado ante lo ocurrido

Rocío Sánchez Azuara, una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana fue víctima de la delincuencia. A la presentadora le robaron su bolsa de mano, accesorio en el cual llevaba artículos de suma importancia. El hecho ocurrió en una tienda muy exclusiva de la capital mexicana y ya se han dado a conocer los detalles del robo.

La delincuencia hizo de las suyas nuevamente y esta vez le tocó a la conductora de 62 años. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, Rocío se encontraba en un centro comercial ubicado en Polanco, en una de las zonas más lujosas de la alcaldía, cuando fue víctima de esta fechoría.

Según la información filtrada, los ladrones hurtaron su bolsa cuando Azuara realizaba diversas compras. Hasta el momento no se ha dado a conocer si la presentadora tuvo un enfrentamiento con los malhechores o simplemente se la llevaron sin que ella se diera cuenta, lo que pudo haberla salvado de que viviera una situación riesgosa.

La noticia del robo se dio a conocer hoy, sin embargo, no se ha desarrollado si fue este fin de semana o la semana pasada. De acuerdo con los reportes, la Fiscalía de la Ciudad de México ya está investigando lo ocurrido para localizar a los ladrones y deslindar responsabilidades.

¿Qué le robaron a Rocío Sánchez Azuara?

Luego del robo que sufrió Rocío Sánchez Azuara, se dio a conocer que la conductora de TV Azteca llevaba en su bolso artículos de valor como tarjetas, dinero y documentos; algo que representa un riesgo para su seguridad, pues los ladrones cuentan con información personal muy valiosa como su dirección, fecha de nacimiento y CURP. Además, sus datos bancarios también corren peligro.

Hasta ahora la conductora no se ha pronunciado en sus redes sociales oficiales, ni ha emitido algún comentario sobre lo ocurrido. Es probable que no mencione nada hasta que tenga luz verde por parte de autoridades, de lo contrario podría entorpecer las investigaciones que supuestamente ya se están llevando a cabo.

¿Qué pasa si me roban mi bolsa en la calle?

En caso de que te roben un accesorio personal como tu bolsa mientras estás en la calle, el proceso inmediato debe enfocarse en proteger tus finanzas, identidad, y denunciar el delito ante las autoridades. Estas son las acciones que debes realizar lo más pronto posible para protegerte y cuidar tu información. Actúa de inmediato, incluso antes de buscar a la policía:

Llama a tu banco para cancelar todas las tarjetas de inmediato.

Llama a tu compañía telefónica para bloquear la línea y reportar el código IMEI del dispositivo.

Genera un acta de extravío o robo, esto es crucial para protegerte contra el robo de identidad. Necesitas un documento oficial que pruebe que perdiste tus documentos para deslindarte de cualquier uso fraudulento

Busca un lugar seguro y concurrido y llama al 911 para denunciar lo ocurrido.

En caso de que hayas sido víctima de violencia o lesiones, acude a la Agencia del Ministerio Público (MP) más cercana al lugar del robo. Lo más importante es que tras sufrir un robo en la calle, protejas tu seguridad financiera. Cancela todo y luego enfócate en la denuncia para la reposición de tu documentación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO