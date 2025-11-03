Se aproxima el frente frío número 13 a Tamaulipas; se espera un leve descenso de temperaturas

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, el sistema frontal ingresará durante la siguiente semana

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El “team frío” puede celebrar: la naturaleza sigue consintiéndolos con mañanas frescas, noches agradables y un nuevo respiro otoñal que se dejará sentir en los próximos días con la llegada del frente frío número 13 a Tamaulipas.

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, el sistema frontal ingresará durante la siguiente semana, provocando un ligero descenso en las temperaturas y posibles lluvias aisladas, aunque sin registrar valores críticos por debajo de los 10 grados.

“Actualmente tenemos el ingreso del frente frío número 12, que deja mañanas y noches frescas, con incremento de temperatura hacia el mediodía».

«Para la próxima semana podría llegar el frente frío número 13, el cual traerá un poco de lluvia y temperaturas más bajas, pero no extremas”, explicó el funcionario.

Según la coordinación estatal y el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada invernal podría registrar alrededor de 55 frentes fríos, lo que augura semanas con más días agradables para quienes disfrutan del clima templado.

González de la Fuente señaló que se mantiene un monitoreo constante de los sistemas frontales y recomendó a la población protegerse ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente a menores y adultos mayores, sin dejar de disfrutar de este respiro climático.

En paralelo, Protección Civil también emitió un llamado a la precaución por el uso de pirotecnia, recordando que durante las festividades decembrinas deben adquirirse únicamente en puntos autorizados y con las medidas de seguridad correspondientes.

Así, mientras la temporada avanza, el frío sigue ganando terreno en Tamaulipas, trayendo consigo no solo el encanto de las temperaturas frescas, sino también el recordatorio de mantener la prevención y disfrutar con responsabilidad este abrazo que la naturaleza ofrece al final del año.

Por. Antonio H. Mandujano