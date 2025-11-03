Serán construidas 10 mil casas en Altamira

La viabilidad del desarrollo habitacional depende de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, para así cubrir el déficit de casas en la región

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La construcción de vivienda social en Altamira registra una reactivación masiva, ya que dos empresas proyectan la construcción de más de 10 mil casas en el municipio.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, afirmó que una constructora ya tramita acuerdos con el Infonavit, mientras una segunda empresa manifestó su interés formal para arrancar obras.

“Me visitó una empresa que está en tratos con el Infonavit y que en 36 hectáreas va construir 3,500 viviendas en Altamira. Hay otra empresa que ya me comentó que tiene la intención de construir un promedio de 6 mil viviendas de este tipo.”

Considera que la construcción de más de 10 mil viviendas de tipo social en Altamira iniciará muy posiblemente para principios del 2026.

“Muy posible para principios del 2026, en Altamira se van a construir más de 10 mil viviendas de tipo social, impulsadas por los tres órdenes de gobierno.”

El anuncio de los nuevos proyectos se suma a las obras ya iniciadas por el programa federal Vivienda para el Bienestar.

En Altamira, el Infonavit ya trabaja en el fraccionamiento 21 de Marzo, donde planea construir mil 125 casas de un solo nivel, destinadas a derechohabientes que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Por. Óscar Figueroa

La Razón