VIDEO: Carro alegórico explota durante desfile de Día de Muertos en Morelos

La terrible tragedia se registró la noche del domingo 2 de noviembre de 2025, a alrededor de las 20:00 horas, mientras la caravana recorría las principales calles de la localidad

Momentos de pánico vivieron los asistentes al tradicional desfile del Día de Muertos, que se celebraba en el municipio de Mazatepec, en el estado de Morelos, cuando un carro alegórico con pirotecnia explotó por un error humano, de quienes manejaban los fuegos pirotécnicos, dejando un saldo preliminar de al menos 15 personas lesionadas.

La terrible tragedia se registró la noche del domingo 2 de noviembre de 2025, a alrededor de las 20:00 horas, mientras la caravana festiva -conformada por varios carros alegóricos y contingentes de personas- recorría las principales calles de la localidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la explosión se originó debido al mal almacenamiento del material pirotécnico que era utilizado durante el espectáculo, por lo que la pólvora fue alcanzada por una chispa de los cuetes, como se puede ver en uno de los videos publicados en redes sociales, que rápidamente se viralizó en Internet.

El material audiovisual, tomado por unos de los testigos, muestra el momento exacto de la explosión y las llamas provocadas por el estallido que también causaron que el público corriera de inmediato.

Según información preliminar, los heridos fueron trasladados al hospital de Tetecala para recibir atención médica especializada. Reportes médicos señalan que la mayoría de los lesionados se encontraban fuera de peligro y recibían la valoración necesaria, aunque el número exacto de hospitalizados ha variado ligeramente entre las primeras versiones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mazatepec emitió un comunicado a través de sus canales oficiales lamentando la explosión y anunciando la suspensión inmediata de lo que restaba del desfile y de las actividades programadas. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos (CEPCM) también se pronunció, sumándose a la atención de la emergencia e instando a la población y a los organizadores de eventos a extremar precauciones en el uso de pirotecnia para evitar futuras tragedias.

