VIDEO: Descubren alfileres dentro de dulces recibidos en Halloween

Usuarios de las redes aseguraron haber hallado objetos punzo cortantes como navajas y pedazos de vidrio al interior de golosinas

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, el usuario @albertt.flores.of alertó a los cibernautas sobre una peligrosa situación que se suscitó en víspera de Halloween luego de que hallará agujas y alfileres al interior de diversos dulces que supuestamente le habrían sido entregados a su sobrino por un hombre en la calle.

En el video se puede ver al joven junto a otras personas destapando los dulces y mostrando a cámara como van encontrando múltiples agujas y alfileres insertados tanto en el exterior así como en el interior de las golosinas, exhortando a los usuarios que cuenten con niños pequeños en su familia a tener precaución y revisar los caramelos que les hayan dado antes de que los ingieran para descartar la presencia de cualquier objeto que pueda atentar contra su salud.

«Amigos quiero que tengan mucho cuidado. Si ustedes tienen hijos, un niño pequeño en su familia, un sobrino o algo ustedes tengan mucho cuidado», dice el joven en el video.

Cibernautas aseguran haber recibido dulces con agujas, navajas y vidrio

El video publicado por @albertt.flores.of se volvió viral en TikTok, lo que dio lugar a todo tipo de reacciones y comentarios por parte de los usuarios de la red social, desde los que manifestaron su miedo ante la situación hasta los que infirieron que las agujas visibles podrían estar impregnadas con sangre contaminada con alguna enfermedad.

Incluso hubo quienes aseguraron haber pasado por una situación similar al haber encontrado agujas y otros punzo cortantes como navajas y pedazos de vidrio dentro de dulces que recibieron durante la celebración de Halloween, por lo que algunos recomendaron revisar las golosinas y pasarles de cerca un imán para poder saber si están libres de objetos metálicos antes de que sean consumidos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO