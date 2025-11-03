VIDEO: ‘La Chupitos’ denuncia racismo en un hotel en Estados Unidos

La comediante compartió que unos empleados de un hotel incluso la amenazaron con llamar al ICE. Esto fue lo que pasó.

Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, recientemente compartió en sus redes sociales un incómodo momento que vivió hace unas horas cuando se disponía a dejar un hotel en Estados Unidos.

Por medio de unas historias en Instagram, La Chupitos compartió qué fue lo que pasó con unos empleados del hotel en el que se hospedó, quienes la amenazaron con llamar al ICE.

La Chupitos vivió racismo por parte de empleados de hotel en Estados Unidos

En uno de sus videos, Liliana Arriaga contó que todo sucedió después de que unos empleados del hotel la quisieran sacar de las instalaciones.

“Me encuentro aquí en Corpus Christi y ¿qué creen? (…), nos tocó un personal que hasta al ICE nos quiere echar”.

La comediante mencionó que no podía creer que las personas del hotel se portaran de esa manera y que sobre todo fueran racistas.

“Gracias a Dios tenemos papeles, pero ese tipo de personas ¿por qué siguen con eso? No son felices y no dejan ser felices a los demás”.

La famosa detalló que los empleados del hotel amenazaron con llamar al ICE solamente por no salir de su habitación a la hora indicada, por lo que empezaron a discriminarla y hacerle amenazas.

“A esa altura llegó la muchacha, señora, muy racista y que nos dijo que nos iban a echar al ICE solo porque ya era hora de salir de la habitación y le dijimos que nos esperara un momento, pero desde que tocó la puerta no era la forma”.

En otro de los videos de La Chupitos, se puede escuchar como una mujer la amenaza con llamar a las autoridades, por lo que ella y su esposo le responden que los llamen, ya que cuentan con los papeles necesarios para demostrar que se encontraban en Estados Unidos con documentos oficiales.

¡Liliana Arriaga 'La Chupitos' DENUNCIA RACISMO en un hotel en EUA! ¿Qué OPINAS de esta situación? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/iZ6SVjPruF — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 3, 2025

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR