«10 minutos tarda la Guardia Estatal en atender llamadas de emergencia»; afirma el coordinador de la corporación, Víctor Aparicio

La Guardia Estatal pidió a la ciudadanía reportar al 911 cualquier situación de riesgo y evitar exponerse, asegurando que las unidades responden en menos de diez minutos.

La Guardia Estatal exhortó a la población a utilizar las líneas de emergencia 911 ante cualquier situación de riesgo, en lugar de intervenir directamente o exponerse, expresó Víctor Aparicio Zavaleta, coordinador de esa corporación en Tampico.

El jefe policial dijo que las unidades no tardan más de diez minutos en responder a los reportes, desmintiendo versiones difundidas por medios locales que hablaban de demoras de hasta media hora.

“Mis unidades no están tardando más de diez minutos en llegar; tengo personal en la zona centro, incluso caminando, y pueden verificarlo”

El funcionario dijo que la ciudadanía puede contribuir con la seguridad de manera responsable, solicitando auxilio inmediato en lugar de actuar por cuenta propia.

“La mejor forma de apoyarnos es hablando al 911. Para eso estamos nosotros, para atender cualquier tipo de emergencia”

Recordó que recientemente intervinieron en distintos hechos a petición de una vecina que ha colaborado con la autoridad.

“Ya he tenido tres acercamientos con ella; la primera fue cuando pusieron a disposición de la Fiscalía a unos parrilleros. También se detuvo a dos personas más por alteración al orden”

Sin embargo, reconoció que en algunos casos los detenidos deben ser liberados debido a la falta de denuncias formales.

“La policía hace su trabajo, pero sin parte denunciante, el Ministerio Público no puede proceder; de lo contrario, estaríamos violentando derechos”

Exhortó a la ciudadanía a tener prudencia y confiar en las instituciones de seguridad, ya que expresó la atención oportuna a los reportes depende de la comunicación directa con las autoridades mediante el número de emergencia.

Cynthia Gallardo

La Razón