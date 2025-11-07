Atiende Bomberos incendio en local abandonado de Playa Miramar

El siniestro generó una columna de humo visible desde varios puntos del paseo costero, por lo que turistas y comerciantes alertaron a las autoridades.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Madero atendieron el incendio registrado en un local abandonado ubicado cerca del acceso “Las Sirenas”, en Playa Miramar.

De acuerdo con el reporte preliminar, se sospecha que el fuego pudo haberse originado por el llamado “efecto lupa”, al concentrarse los rayos solares sobre materiales inflamables acumulados en el sitio.

El incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas. Personal de Protección Civil exhortó a los visitantes y prestadores de servicios a mantener los espacios limpios para evitar riesgos similares.

José Luis Rodríguez Castro / La Razón