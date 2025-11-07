Atienden Guardia Estatal y Tránsito de Tampico capacitación sobre atención a mujeres víctimas de violencia familiar

Guardia Estatal y Tránsito de Tampico se capacitan para mejorar la atención a víctimas de violencia familiar.

Con el propósito de mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia familiar, elementos de la Guardia Estatal y de la Secretaría de Tránsito y Vialidad de Tampico participaron hoy en un curso impartido por personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género.

Durante la capacitación se reveló que en 2024 se atendieron más de 11 mil llamadas de emergencia al 911, de las cuales la mayoría correspondieron a casos de violencia familiar en la zona sur de Tamaulipas.

Al respecto, Elda Vianey Escobedo Briones, directora de Prevención del Delito, destacó que aunque la cifra aún es alta, las incidencias han comenzado a disminuir semana a semana gracias al trabajo de coordinación en las mesas de construcción de paz.

“Obviamente aquí en la zona sur estamos trabajando para disminuir esas llamadas… va bajando semana a semana”, comentó la funcionaria al referirse al comportamiento de los reportes en la región.

A la jornada asistieron Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico; Diana Tejeda, representante de la Secretaría de Gobernación; además de mandos de la Guardia Estatal y de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico, quienes refrendaron su compromiso con la capacitación continua del personal operativo.

Escobedo Briones informó además que en las últimas semanas se han detectado dos casos de menores con ideación suicida, los cuales están siendo atendidos con el apoyo de especialistas en salud mental. “Esta última semana tuvimos dos casos; obviamente damos parte a las autoridades correspondientes. Es importante proteger la integridad de los menores”, puntualizó.

Finalmente, expresó que desde la Dirección de Prevención del Delito se mantienen activas diversas acciones preventivas y de acompañamiento, con el objetivo de reducir la incidencia de violencia familiar y fortalecer la cultura de denuncia y atención oportuna en Tampico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón