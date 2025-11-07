Cierra calle por fuga de gas natural

Residentes del área se vieron obligados a cerrar un tramo de una calle para evitar riesgos.

Una fuga de gas en las instalaciones de un domicilio, generó alarma entre vecinos de la colonia José López Portillo, la tarde del viernes.

Residentes del área se vieron obligados a cerrar un tramo de una calle para evitar riesgos.

Temían que algún vehículo ocasionara un problema mayor.

La emergencia fue reportada a las 13:30 horas, ocurriendo la misma en el número 115 del andador Felipe Ángeles de ese populoso sector de Tampico.

La emergencia fue reportada al 911, donde se dio aviso a los bomberos municipales.

Rápidamente se dirigieron al sitio para intervenir.

También llegó personal de SINAREM para apoyar en lo que fuera necesario.

Casi al mismo tiempo arribaron trabajadores de la empresa de gas ENGIE quienes tomaron cartas en el asunto.

Durante varios minutos trabajaron en el lugar para controlar la situación.

Momentos después, lograron solucionar el problema.

Benigno Solís/La Razón