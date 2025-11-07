«Me tiene bloqueada»: Laura Flores habla de las fotos de Lalo Salazar con nueva pareja

Tras la filtración de fotos de Lalo Salazar acompañado por una misteriosa mujer, Laura Flores rompe el silencio.

CIUDAD DE MÉXICO.-La reciente aparición del periodista Lalo Salazar junto a una mujer desconocida en un bar desató una ola de especulaciones sobre su vida sentimental.

A solo cuatro meses de su ruptura con Laura Flores, las fotos difundidas en redes sociales reavivaron los rumores sobre un nuevo romance.

Lalo Salazar confirma su nueva relación

Aunque la identidad de la acompañante se mantiene bajo reserva, los comentarios en redes no tardaron en surgir, y el tema rápidamente se volvió tendencia. Ante la atención mediática, Lalo Salazar decidió hablar públicamente desde su cuenta de Instagram para aclarar la situación.

El periodista sorprendió al confirmar que efectivamente está iniciando una nueva relación amorosa, describiendo a su pareja como “una mujer extraordinaria”. En su mensaje, además, pidió respeto para la privacidad de ambos y aprovechó para defender a su expareja, Laura Flores, de los comentarios negativos que circulaban en internet.

Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos y merece todo mi respeto. Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia, expresó Lalo Salazar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Primera Mano (@deprimeramanoitv)

Sus palabras fueron ampliamente celebradas por sus seguidores, quienes destacaron el tono respetuoso y maduro de su declaración.

Laura Flores rompe el silencio: “¡Me tiene bloqueada!”

Cuestionada sobre la nueva relación de su exnovio durante una entrevista en el programa De primera mano, Laura Flores aseguró no estar al tanto del romance, y explicó la razón con humor:

No, pero qué bueno, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida. ¿A poco hizo comunicado? Acuérdate que a mí me tiene bloqueada y no lo puedo ver.

Aun así, la actriz celebró que Lalo Salazar esté feliz y dejó claro que no guarda rencor:

Me parece bien que haga su vida, simplemente sorprende el hecho del comunicado. Pero la verdad, todavía falta mucho para que me vean con alguien.

Entre risas y proyectos

La actriz también compartió que ha intentado salir con otras personas, aunque no tiene interés en comenzar una nueva relación.

Salí como con tres señores encantadores, pero nada, confesó entre risas.

Por ahora, Laura Flores se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales y en disfrutar de una nueva etapa de crecimiento personal.

Cabe recordar que la historia entre Lalo Salazar y Laura Flores comenzó en 2002. El reencuentro ocurrió a inicios de 2025 donde decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Aunque la relación terminó, ambos demostraron que la madurez y el respeto aún pueden prevalecer en medio de la exposición pública y las redes sociales.

Con información de EXCÉLSIOR