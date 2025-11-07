Onzas y Jaguarundis: Ecología analiza posible presencia en sectores de Altamira

Ecología de Altamira investiga un posible avistamiento de felino en el fraccionamiento Canarios; se instalaron cámaras trampa para confirmar si se trata de fauna silvestre o un falso reporte.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Altamira no descarta la presencia de felinos menores en la zona urbana de la ciudad.

El hecho se da tras un reporte de avistamiento en el fraccionamiento Canarios que motivó a las autoridades a instalar cámaras trampa para confirmar la presencia de vida silvestre.

El titular de la dependencia, Rubén Herver Zárate, explicó que tras recibir el reporte que incluso se difundió públicamente, personal de su área acudió al sitio para verificar la situación.

​“Nos enteramos de que nos manejaron la información de forma distorsionada. Hablaban de la presencia de un felino, incluso publicaron un video no muy claro, pero nosotros ya habíamos atendido ese reporte y lo que encontramos fueron huellas de mapache”.

Con el objetivo de descartar cualquier riesgo para los habitantes y evitar confusiones, Ecología instaló cámaras trampa y trampas en la zona donde se registró el reporte.

​“No queremos que se distorsione la información ni generar incertidumbre. Instalamos el día de ayer las trampas y cámaras; estarán todo el fin de semana y el lunes tendremos resultados, incluso las imágenes que se graben”.

​Herver Zárate agregó que, aunque la presencia de un felino mayor es poco probable, no se descarta la presencia de especies pequeñas como la onza o el jaguarundi, las cuales han sido registradas en algunos sectores de Altamira.

​Las autoridades ambientales mantienen la vigilancia activa en el área, y se espera que el próximo lunes se dé a conocer el resultado del monitoreo para confirmar si se trata de un ejemplar silvestre o de un falso reporte.

Óscar Figueroa

La Razón