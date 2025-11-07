Realizan paro de labores y marcha pacifica en Uruapan por Carlos Manzo

"Lo haremos como a él, le hubiera gustado de manera pacífica y civilizada, Vamos a seguir honrando su memoria", señaló la nueva presidenta municipal y viuda del político asesinado

CIUDAD DE MÉXICO.-A casi una semana del asesinato de Carlos Manzo, quien fuera presidente municipal de Uruapan, en esa localidad se realizará un paro de labores, así como una manifestación que estará encabezada por Grecia Quiroz, viuda y alcaldesa del poblado que gobernaba su esposo.

«Lo haremos como a él, le hubiera gustado de manera pacífica y civilizada, Vamos a seguir honrando su memoria», señaló la nueva presidenta municipal de Uruapan, quien recién tomó protesta en el cargo tras reunirse con la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

Protesta en Uruapan

El paro ya ha ha iniciado con algunos comercios cerrados en el centro del municipio. La acción está encabezada por las Cámaras y Asociaciones de Uruapan, y se congregarán en la Glorieta de Mc Donald’s, a las 10:00 horas, según dice la convocatoria que fue difundida en redes sociales.

A los asistentes se les pide que asistan vestidos de blanco o negro, además de que coloquen un moño negro en sus casas y comercios, en señal de luto por el asesinato de Carlos Manzo.

#AHORA 🚨 Uruapan, concentración pacífica y paro de labores, 10 AM

🇲🇽 Empresarios y sociedad civil se alistan para detener labores este #viernes en #Uruapan, Michoacán, y marchar en demanda de justicia y paz.

La alcaldesa Grecia Quiroz viuda de Carlos Manzo mencionó

«Lo… pic.twitter.com/7zQzUmJDxz

Identifican a uno de los asesinos de Carlos Manzo

Autoridades del estado de Michoacán informaron avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido durante el Festival de las Velas. El ataque ocurrió cuando el edil interactuaba con personas, incluyendo niños, en la explanada de la plaza, tras haber inaugurado algunas actividades del evento.

Ahora, a cinco días de los hechos violentos, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que el autor material del homicidio fue identificado como Víctor Manuel, un joven de 17 años, originario del municipio de Paracho.

