Rescatarán ITCA, INAH y Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas el castillo de Nueva Apolonia

El castillo de Nueva Apolonia, en El Mante, será restaurado por el INAH y la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas por su valor histórico y turístico.

Al ser un sitio histórico construido a fines del siglo XIX; el castillo de Nueva Apolonia que formó parte de la Hacienda «El Naranjo», una de las más prósperas de la región durante el porfiriato; será rescatado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la mano con la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas; así lo dio a conocer Héctor Romero Lecanda, director del Instituto tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

«Estamos trabajando en el Castillo de Nueva Apolonia. Como saben Ustedes es un espacio patrimonial muy importante, pertenece al municipio del Mante… de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia estamos trabajando en ello por supuesto con Obras Públicas del gobierno del estado»

Romero Lecanda dijo que compete al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes elaborar un dictamen del inmueble que evoca los castillos medievales europeos.

«Y ahí estamos trabajando de la mano con el ITCA para hacer un dictamen para lo que le llaman la consolidación del edificio para que no se venga abajo»

El funcionario estatal expresó que el edificio es patrimonio histórico de Tamaulipas que además es un atractivo que es visitado todo el año por turistas del estado y el país.

Cynthia Gallardo

La Razón