Sheinbaum y Macron refuerzan relación bilateral

Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron encabezaron en Palacio Nacional un encuentro con empresarios para fortalecer la relación económica, científica y cultural entre México y Francia, consolidando una nueva etapa de cooperación bilateral.

En el marco de la visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un encuentro con empresarios de ambos países en Palacio Nacional, donde afirmó que el interés del gobierno mexicano es fortalecer la relación bilateral con Francia.

Durante la reunión celebrada en el Salón de Embajadores, Sheinbaum destacó que México mantiene una historia sólida de cooperación con Francia en materia económica, científica y cultural, y que el objetivo de esta nueva etapa es ampliar los vínculos entre los sectores productivos de ambos países.

“Los empresarios franceses siempre son bienvenidos en México. Hay mucha historia en nuestra relación económica y comercial, y nuestro interés es fortalecer esa relación. Es un buen momento a nivel internacional para mostrar que la relación puede ser abierta”, afirmó la mandataria.

Como parte de la visita del presidente Macron se firmaron convenios de cooperación en los ámbitos científico, académico, cultural y diplomático. La presidenta mexicana subrayó que el próximo año se renovará el acuerdo comercial con la Unión Europea, lo que permitirá ampliar las oportunidades de inversión.

En la reunión participaron por México los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Edgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard; y de Ciencia, Rosaura Ruiz, entre otros miembros del gabinete federal y representantes del sector privado encabezados por el presidente del CCE, Francisco Cervantes.

Entre los empresarios mexicanos presentes estuvieron Carlos Slim, Daniel Servitje, Álvaro Fernández, Máximo Vedoya, Alejandro Malagón y Sergio Contreras, quienes dialogaron con sus contrapartes francesas sobre nuevas oportunidades de inversión, innovación tecnológica y desarrollo sustentable.

Por parte de Francia, asistieron el ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot; la ministra de Cultura, Rachida Dati; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; y directivos de empresas como Safran, Alstom, BlaBlaCar, Forvia y Fives, entre otras.

El encuentro consolidó una nueva etapa de cooperación franco-mexicana basada en el intercambio económico, cultural y científico, que busca impulsar el desarrollo compartido y reafirmar la relación histórica entre ambas naciones.

