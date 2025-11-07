Sube a 24 la cifra de muertos en incendio en Waldo’s Hermosillo; falleció Don Mario de 81 años

CIUDAD DE MÉXICO.-La tarde de este jueves 06 de noviembre falleció el señor Mario, un hombre de 81 años de edad que había resultado lesionado en el incendio de la tienda comercial Waldo´s de Hermosillo, Sonora, luego de no poder superar las lesiones que recibió.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó en sus redes sociales que el señor Mario desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas.
“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo”.
El mandatario expresó sus sinceras condolencias a los familiares y amigos de Mario, y reiteró que cuentan con el apoyo y acompañamiento del gobierno del Estado en estos momentos tan difíciles y reafirmó su compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que ha lastimado a la sociedad sonorense.
Mario, trabajaba como paquetero en la tienda Waldo´s, donde el sábado pasado sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, quedando gravemente afectado, ese día fue trasladado a un hospital privado donde estuvo luchando por su vida, sin embargo, cinco días después de la tragedia perdió la vida.
Con información de HERALDO DE MÉXICO