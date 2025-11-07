Sube a 24 la cifra de muertos en incendio en Waldo’s Hermosillo; falleció Don Mario de 81 años

El gobernador del estado confirmó el deceso en sus redes sociales, el adulto mayor perdió la vida por complicaciones derivadas de las quemaduras

CIUDAD DE MÉXICO.-La tarde de este jueves 06 de noviembre falleció el señor Mario, un hombre de 81 años de edad que había resultado lesionado en el incendio de la tienda comercial Waldo´s de Hermosillo, Sonora, luego de no poder superar las lesiones que recibió.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó en sus redes sociales que el señor Mario desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo”.

El mandatario expresó sus sinceras condolencias a los familiares y amigos de Mario, y reiteró que cuentan con el apoyo y acompañamiento del gobierno del Estado en estos momentos tan difíciles y reafirmó su compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que ha lastimado a la sociedad sonorense.

Mario, trabajaba como paquetero en la tienda Waldo´s, donde el sábado pasado sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, quedando gravemente afectado, ese día fue trasladado a un hospital privado donde estuvo luchando por su vida, sin embargo, cinco días después de la tragedia perdió la vida.

