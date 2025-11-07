Una semana sin rastro de camioneta robada en pleno centro de Victoria

Joven de Ciudad Victoria sigue buscando su camioneta Chevrolet S10 robada el 30 de octubre; pese a tener reporte de robo, no hay avances ni rastro del vehículo.

Ya pasó más de una semana desde que una joven de Ciudad Victoria fue víctima del robo de su camioneta, sin que hasta el momento se tenga rastro del vehículo ni de los responsables.

El hecho ocurrió el 30 de octubre sobre la calle 13, a la altura del bulevar, detrás de la primaria Leona Vicario, donde la unidad permanecía estacionada.

Desde entonces, la afectada ha solicitado apoyo a través de redes sociales y entre conocidos para dar con su paradero.

Se trata de una camioneta Chevrolet S10, modelo 1998, color arena o dorado, con placas del estado de Jalisco y un golpe vertical en la tapa trasera, lo que podría facilitar su identificación.

“Buenos días amigos y familiares, solicito su ayuda en caso de que lleguen a ver mi camioneta… ya cuenta con reporte de robo, pueden marcar al 911 y proporcionar información”, expresó la víctima en su mensaje difundido en redes sociales.

El robo, que mantiene preocupada a la afectada y a su familia, refleja la situación de vulnerabilidad que enfrentan los propietarios de vehículos en la capital tamaulipeca, donde los casos de robo siguen siendo motivo de alerta entre los ciudadanos.

Hasta este viernes, las autoridades no le han informado avances en la localización del vehículo, mientras que continúa su búsqueda con la esperanza de que alguien pueda aportar información que permita recuperarlo.

Antonio H. Mandujano