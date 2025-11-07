VIDEO: Ángela Aguilar responde a críticas en el inicio de su gira por Estados Unidos

En su concierto en Dallas, Ángela Aguilar dijo “somos peloncitas” y reavivó el debate sobre las críticas que enfrenta en redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO.-Ángela Aguilar dio inicio a su gira Libre Corazón Tour el 6 de noviembre en Dallas, Texas, con un concierto que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Lo que prometía ser una noche de celebración y música mexicana terminó generando debate entre sus seguidores por varios momentos del espectáculo, incluidos un supuesto olvido de letra, un discurso sobre su familia y una frase que desató comentarios divididos: “Somos peloncitas”.

La artista, de 20 años, arrancó su gira en medio de altas expectativas, luego de haber cancelado seis de las 18 fechas inicialmente anunciadas.

Aunque el show destacó por su producción visual y su repertorio, los comentarios en redes sociales se centraron en sus declaraciones y en la recepción del público.

Ángela Aguilar inicia su gira Libre Corazón Tour en Dallas

El concierto se llevó a cabo en el Texas Trust CU Theatre de Dallas y marcó el arranque oficial de la gira que recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos. Durante el espectáculo, Ángela Aguilar interpretó temas de su carrera como ‘En realidad’, ‘Dime cómo quieres’ y ‘Qué agonía’, además de nuevas canciones incluidas en su más reciente álbum.

Sin embargo, algunos asistentes señalaron que la cantante olvidó fragmentos de la letra de En realidad, uno de sus temas más populares, aunque continuó el número sin interrumpir la presentación.

Las grabaciones del momento se viralizaron en TikTok, donde usuarios comentaron tanto su reacción como la del público.

Otro de los instantes que llamó la atención fue el discurso que ofreció al hablar sobre su apellido y el peso del legado artístico de su familia. Ángela mencionó que se siente orgullosa de su historia, pero también interesada en construir su propio camino dentro de la música mexicana.

“Somos peloncitas”: la frase que generó debate

Uno de los momentos más compartidos del concierto ocurrió cuando Ángela Aguilar interactuó con una niña del público que sostenía un cartel por su cumpleaños. La cantante detuvo brevemente el espectáculo para felicitarla y, al notar su corte de cabello, comentó con tono amable:

“Ay, te cortaste el pelo como yo, ya las dos somos peloncitas (…) gracias, mi amor, feliz cumpleaños, gracias por estar aquí.”

El público respondió con aplausos, pero la frase “somos peloncitas” no pasó desapercibida. Desde hace varios meses, la intérprete ha sido objeto de burlas en redes sociales por su nuevo corte de cabello, apodado “pelona” por algunos usuarios.

Para algunos seguidores, el comentario de la cantante fue una forma de reírse de sí misma y de restarle peso a las críticas. Otros, en cambio, lo interpretaron como un intento de apropiarse de un término que le ha causado controversia mediática.

Reacciones en redes sociales

El clip del momento se viralizó en TikTok y X (antes Twitter), donde acumuló miles de visualizaciones y comentarios. Algunos usuarios destacaron su actitud relajada y su capacidad para mantener el control sobre una situación que ha sido objeto de burlas constantes.

Otros, sin embargo, criticaron el gesto y consideraron que no fue suficiente para mejorar su imagen pública.

“Por más bulla que querían hacer, se nota que era poca gente”, opinó otro comentario.

“Niños y niñas decía, si había puras señoras”, agregó otra persona.

El debate digital volvió a centrarse en la figura de Ángela Aguilar, quien en los últimos meses ha enfrentado una exposición mediática constante por su vida personal y por las críticas hacia su carrera artística.

Ángela Aguilar y su discurso sobre su legado familiar

En otro punto del concierto, Ángela se dirigió a sus seguidores para hablar del peso del apellido Aguilar dentro de la música mexicana.

En su mensaje, agradeció el apoyo del público y recordó el trabajo de su familia en la industria, destacando la influencia de su padre, Pepe Aguilar, y de sus abuelos, los intérpretes Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

La artista expresó que, aunque su carrera se ha formado bajo el legado familiar, su propósito es consolidar un estilo propio que conecte con las nuevas generaciones.

“Siempre voy a honrar mi apellido, pero también quiero que mi nombre tenga su propio peso en la música mexicana”, declaró durante el espectáculo.

El inicio de la gira ocurre tras meses de controversia pública. Desde mediados de 2024, la cantante ha estado en el foco de atención por su relación con Christian Nodal y por los comentarios que ha recibido en redes sociales relacionados con su vida privada.

Aunque la intérprete ha optado por no responder directamente a las críticas, ha utilizado su música y sus presentaciones en vivo como espacios para reconectarse con su público. En entrevistas previas, ha mencionado que busca concentrarse en su carrera y evitar distracciones externas.

Fechas confirmadas del Libre Corazón Tour

Pese a las cancelaciones iniciales, Ángela Aguilar mantiene su recorrido por Estados Unidos con las siguientes fechas:

•6 de noviembre – Dallas

•7 de noviembre – San Antonio

•8 de noviembre – Houston

•9 de noviembre – Oklahoma

•15 de noviembre – Atlanta

•16 de noviembre – Charlotte

•20 de noviembre – Tucson

•21 de noviembre – El Paso

•6 de diciembre – San José

•7 de diciembre – Bakersfield

•12 de diciembre – San Diego

•13 de diciembre – Las Vegas

Las presentaciones se llevan a cabo en recintos de tamaño medio y combinan temas clásicos del regional mexicano con propuestas de pop y balada.

