VIDEO: Captan a viejitos asaltando una farmacia en Perú, usan sus llaves como distractor

Los cuatro mayores de edad son investigados por las autoridades de Perú, tras hurtar productos dermatológicos

CIUDAD DE MÉXICO.-Un hecho insólito ocurrido dentro de una farmacia ha captado la atención de los medios a nivel internacional. Una banda conformada por cuatro adultos mayores ingresaron a una farmacia y en cuestión de minutos, asaltaron al cajero, todo fue captado por las cámaras de seguridad, en el establecimiento ubicado en San Miguel, Perú.

El modus operandi ha captado la atención, luego de que se diera a conocer que uno de los integrantes se dispuso a distraer a la cajera, mientras un segundo hombre comenzó a emitir un ruido con sus llaves, para desviar la atención del tercer miembro, quien hurtó varios objetos en el estante del establecimiento.

Modus operandi de banda de viejitos asaltantes

Las primeras versiones aseguran que los mayores de edad, quienes actuaron de manera coordinada para su asalto, robaron productos dermatológicos valuados en 6 mil soles peruanos, equivalente a más de 33 mil pesos mexicanos.

Miren bien sus caras. Cuatro ancianos entran a una farmacia. Uno distrae a la trabajadora. El otro comienza a hacer sonar sus llaves, cual campana. En tanto las otras saquean la vitrina. ¡Son una banda de delincuentes ancianos! 😫 pic.twitter.com/PIzp2xzHXc — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) November 7, 2025

De acuerdo con el medio Exitosa, los hechos fueron cometidos por 3 hombres y una mujer a plena luz del día, mientras el principal distractor, situado en la caja finge tener un dolor en su cintura para preguntar sobre productos de farmacia o algún medicamento.

Cajera reveló que el asalto fue sin violencia

La cajera víctima del robo reveló para medios de comunicación que el señor, quien se acercó a la caja registradora, le insistió en reiteradas ocasiones que no se alejara de él mientras le pedía productos de la farmacia, mientras su cómplice movía las llaves para emitir un ruido tintineante, lo que le impidió escuchar que habían la puerta de los productos dermatológicos. Sin embargo, en ningún momento confesó haber sufrido agresiones por parte de los criminales, tal y como reveló el material del equipo de videovigilancia.

El primer criminal en llegar a la farmacia se dispuso a distraer a la cajera

El medio local reveló que los asaltantes, ahora conocidos como «los viejitos del robo», utilizaron gorras para ocultar sus identidades y durante el atraco escondieron los productos dermatológicos en bolsas negras que sacaron de sus mochilas, con tal de escapar con cremas y bloqueadores de alto valor.

Así mismo, la trabajadora se percató del asalto minutos después, por lo que acudió a la Policía Nacional para interponer su denuncia en San Miguel. En este sentido, se abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de los cuatro responsables, cuyos rostros aparecieron en el video de las cámaras de seguridad.

Con información de EXCÉLSIOR