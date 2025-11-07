VIDEO: Captan al staff de Christian Nodal retirando sus bebidas durante un concierto

Un video viral muestra al staff de Christian Nodal oliendo y retirando sus bebidas en un concierto; usuarios especulan que buscan controlar su consumo de alcohol.

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales comenzó a viralizarse un video que generó curiosidad y debate entre los fans de Christian Nodal. En las imágenes, presuntamente captadas durante su presentación en el Palenque del Fex, en Mexicali, se puede observar a una persona de su equipo acercarse a la mesa donde el cantante tenía varias bebidas, olerlas y posteriormente retirarlas del lugar.

La teoría que surgió en TikTok

El tema volvió a cobrar relevancia el 6 de noviembre, cuando la usuaria @Dexinforma2 compartió el video con un toque de humor, insinuando que el equipo del intérprete habría implementado nuevas medidas para evitar el consumo de alcohol durante sus presentaciones.

“Hermanas, ahora sí, ya no lo van a dejar tomar. Le huelen las bebidas, y si huele a alcohol, pa’ fuera”, comentó entre risas la creadora de contenido, aludiendo a las veces en que Nodal habría aparecido algo pasado de copas en el escenario.

La tiktoker agregó que, según varios seguidores, la actitud del personal podría deberse a una nueva política de control dentro del equipo del cantante, luego de que en conciertos recientes se le viera “algo pasado de tragos”.

El video de Nodal borracho

Sin embargo, el video no es tan reciente como muchos pensaron. La grabación fue publicada originalmente el 23 de octubre por el usuario Javier Castañón, y habría sido captada durante el concierto que Nodal ofreció el 10 de octubre en Mexicali.

Esto significa que el clip circuló antes del polémico show en Monterrey, donde el artista fue criticado por su comportamiento sobre el escenario.

Aunque el intérprete de “Adiós amor” no ha hecho declaraciones al respecto, el video sigue generando conversación en redes sociales, con usuarios divididos entre quienes consideran que se trata de una medida preventiva y quienes lo ven como una situación fuera de contexto.

Con información de EXCÉLSIOR