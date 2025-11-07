VIDEO: Captan nacimiento de cría de rinoceronte blanco en zoológico de España

Kwanza parió un macho en las instalaciones del Bioparc Valencia; zoológico lanzará convocatoria para ponerle nombre.

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras 16 meses de seguimiento minucioso para el equipo de Bioparc Valencia en España, Kwanza, una rinoceronta blanca de seis años, parió su primera cría, un macho, poniendo fin a 18 años sin nacimientos de esta especie en el parque.

“Empezamos con análisis de progesterona en las heces, y luego, a medida que avanzaba la gestación, lo hacíamos en sangre”, explicaron desde el zoológico valenciano. “Las tres hembras del parque habían sido entrenadas para que pudieran extraerles muestras sin anestesia, usando refuerzos positivos. Así, pudieron seguir de cerca cómo los valores hormonales iban en ascenso para luego descender progresivamente hasta que Kwanza dio a luz al día siguiente”.

El parto ocurrió al mediodía y duró apenas 15 minutos, una rareza en rinocerontes, que suelen parir al atardecer o de noche.

“Primero salió la bolsa amniótica, luego las patitas… y en un cuarto de hora todo había sucedido. La cría tardó un poco en levantarse y buscar el calor materno, pero la madre, muy tranquila y protectora, le guiaba con paciencia”, relató el equipo. A las pocas horas, los cuidadores confirmaron que el neonato mamaba y se mantenía activo. “Ahora está al lado de su madre las 24 horas. Cuando ella anda, él va detrás, mama continuamente… la evolución es fenomenal”, añadieron.

El parque someterá a votación popular el nombre del nuevo macho. “La gente votará y de las tres opciones saldrá su nombre. Así lo hicimos con las dos crías de elefante, con Makela y Malik”, precisaron. El padre es Martín, un macho de 32 años que forma parte del grupo reproductor del recinto y cuya presencia, junto con las otras hembras, “favorece posibles futuras gestaciones”.

BIOPARC Valencia vive con emoción y “en directo” el primer nacimiento de un rinoceronte 😍😍😍 Un hito en el parque de naturaleza y un éxito para la conservación de esta especie en peligro de extinción 🦏 📰 Noticia completa: https://t.co/jADMuulQvH pic.twitter.com/SkCOtJcOp5 — BIOPARC Valencia (@Bioparc) November 6, 2025

La llegada de esta cría es un impulso para la conservación del rinoceronte blanco, una especie presionada por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. El Bioparc informó del nacimiento y lo enmarcó en su programa de reproducción y educación sobre fauna africana, destacando la importancia de mantener grupos sociales estables para aumentar el éxito reproductivo. A escala global, el rinoceronte blanco del sur (Ceratotherium simum simum) se clasifica como “Casi Amenazado”, con una población que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, muestra señales de recuperación reciente tras años de declive por la caza furtiva, especialmente en el sur de África.

En 2023, un hito científico —la primera gestación lograda por transferencia de embriones en un rinoceronte— abrió nuevas vías para salvar al críticamente amenazado rinoceronte blanco del norte, del que sólo quedan dos hembras infértiles; aunque la hembra sustituta murió por infección, la necropsia confirmó un embrión viable, prueba de concepto para futuras implantaciones.

El ciclo biológico de la especie refuerza la magnitud del logro valenciano: la gestación dura alrededor de 16 meses y las hembras paren una sola cría, por lo general cada dos a tres años, lo que hace que cada nacimiento cuente de forma desproporcionada en programas de manejo ex situ. Organizaciones de referencia y centros zoológicos documentan esos parámetros y subrayan que el éxito reproductivo depende de manejo sanitario, socialización y cero estrés, además de medidas estrictas contra el furtivismo en los países de origen.

Mientras el nuevo macho permanece con Kwanza en un área de maternidad, los cuidadores confían en que las otras dos hembras del grupo puedan concebir “de forma natural en cualquier momento”. “Prevemos seguir avanzando en la reproducción y gestar más crías, claro. De momento no se han quedado embarazadas, pero bueno. Si pasa, pues fenomenal”, señalaron. El parque anunció que difundirá actualizaciones sobre controles veterinarios, peso y desarrollo del neonato, así como la votación del nombre en sus redes sociales.

Con información de EXCÉLSIOR