VIDEO: Lo detienen y pide que borren su WhatsApp por miedo a su esposa

En el video se escucha como el sujeto pide que borren también su historial de navegación antes de entregarle su teléfono a su pareja, quien se acerca a reclamarle

CIUDAD DE MÉXICO.-La detención de un hombre se volvió tendencia en redes sociales luego de que, supuestamente, lo primero que les solicitara a las autoridades fuera que borraran su WhatsApp y su navegador antes de entregarle su teléfono celular a su esposa en El Salvador.

Los hechos quedaron registrados por uno de los testigos de su detención. En el video se observa cómo el hombre de edad mediana se encuentra arriba de una patrulla, esposado, y dialoga con un hombre tranquilamente, pero con el semblante preocupado, no por la detención, sino por el contenido de su celular.

Aunque se dijo en redes que le dio la indicación a los policías, en realidad se lo pide a su amigo, en el video se escucha cómo le dice claramente: «desinstalar WhatsApp», pero también le pide que cierre su sesión de Facebook y que se ocupe del navegador.

🚨CUANDO LE TENES MÁS MIEDO A TU MUJER QUE A LA LEY 📌Elementos del @VMTElSalvador y de la @PNCSV capturaron a un conductor bajo los efectos del alcohol. En el audio se puede escuchar como le dice a su amigo que borre su WhatsApp del teléfono. pic.twitter.com/DYoot8yEpc — ITR Oficial (@ITROriginal) November 4, 2023

«A Facebook te metes, cierras la sesión y de ahí lo borras todo, pero también en el navegador porque ahí lo abro yo; métete al navegador, cierra la sesión y borra todo», solicitó el hombre.

Se escucha cómo comparte sus claves y, casi al final de los 27 segundos que dura la grabación, se aprecia cómo una mujer, de cabello rizado y vestida con una chamarra negra de cuero, se para frente a él, viéndolo fijamente con una posición retadora. Muchos internautas creen que se trataría de su esposa.

El hombre habría sido detenido por manejar en estado de ebriedad Foto: X @ITROriginal

Lo detienen y pide que borren su WhatsApp antes de darle su celular a su pareja: video

La reacción causó gran controversia, ya que muchos usuarios de redes sociales aseguraron que el hombre le tiene pavor a su esposa por lo que podría encontrar y especulan que sería alguna infidelidad. Dejaron comentarios como: «le tiene más miedo a su esposa que a la cárcel», «le quitó la libertad, pero le salvó la vida», «esos favores no se le niegan a nadie», «mejor denle el celular a su esposa y déjenlo libre, ella se encargará de él», «si no borran todo, él prefiere cadena perpetua».

Mientras que otros criticaron que el policía permitiera que borraran los datos, ya que la información contenida en su celular podría aportar pistas, dependiendo del delito por el que está detenido, y hasta podría entorpecer las investigaciones. De acuerdo a la cuenta de X @ITROriginal que compartió el video, el hombre fue detenido por conducir en estado de ebriedad.

Con información de HERALDO DE MÉXICO