Adulto mayor cayó de un tejado a otro mientras trabajaba retirando un extractor

El incidente ocurrió la tarde de este viernes en los locales ubicados por Arteli Miramar de Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con severas lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un adulto mayor al sufrir dramático accidente mientras retiraban un extractor, cayendo de una azotea a otra.

El incidente ocurrió la tarde de este viernes en los locales ubicados por Arteli Miramar de Ciudad Madero, lugar que se movilizaron paramédicos de Protección Civil y de Cruz Roja a fin de auxiliar al herido.

El adulto mayor fue identificado como César Ávalos de 61 años de edad, quien debido al golpe presentaba lesiones en columna y brazo derecho, informando sus compañeros que estaban quitando un extractor y al perder el equilibrio cayó de un techo a otro de considerable altura.

Una vez que el adulto mayor recibió los primeros auxilios se le trasladó de urgencia al Hospital General de Tampico «Dr Carlos Canseco», donde permanecía bajo observación médica.

Por. Mario Prieto.