Aplazan sorteo militar para conscriptos clase 2007 hasta nuevo aviso

El sorteo forma parte del cumplimiento del Servicio Militar Nacional.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 48ª Zona Militar, se cancela el sorteo del Servicio Militar Nacional programado para este domingo 9 de noviembre.

La administración municipal de Ciudad Madero informó que la nueva fecha será anunciada próximamente y que los conscriptos deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del municipio, donde se dará a conocer la reprogramación del evento.

Durante el proceso de reclutamiento, un total de 1,023 jóvenes acudieron a tramitar su precartilla, quienes deberán presentarse en la nueva fecha que establezca la autoridad militar.

El sorteo forma parte del cumplimiento del Servicio Militar Nacional, que brinda a los jóvenes la oportunidad de desarrollar valores como la disciplina, responsabilidad y liderazgo, así como abrir la posibilidad de integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional en áreas como seguridad, medicina o ingeniería.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón