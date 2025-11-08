Cae 4.4% el envío de remesas a Tamaulipas en 2025

El flujo de recursos enviados por migrantes tamaulipecos mostró una desaceleración respecto al mismo periodo del año anterior, lo que redujo también su participación en el total nacional, al pasar de 1.7 a 1.6 por ciento.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tamaulipas registró una baja del 4.4 por ciento en la captación de remesas durante los primeros nueve meses de 2025, al pasar de 750.8 a 718 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco de México.

El flujo de recursos enviados por migrantes tamaulipecos mostró una desaceleración respecto al mismo periodo del año anterior, lo que redujo también su participación en el total nacional, al pasar de 1.7 a 1.6 por ciento.

En términos anuales, el análisis advierte que el estado se mantiene en el lugar 14 a nivel nacional, por debajo de entidades con fuerte presencia migrante como Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Aun así, Tamaulipas continúa siendo el segundo receptor más importante en la frontera norte, solo detrás de Chihuahua, que acumuló 996 millones de dólares en el mismo lapso.

Durante el trimestre julio–septiembre de 2025, el flujo de remesas hacia el estado fue de 254 millones 949 mil pesos, según datos del Banco de México. En ese periodo, la zona sur de Tamaulipas —integrada por Tampico, Ciudad Madero y Altamira— concentró una parte relevante de estos recursos:Tampico: 22 millones 857 mil 116 pesos; Ciudad Madero: 6 millones 200 mil 115 pesos y Altamira: 9 millones 643 mil 160 pesos.

Estas cifras confirman que la zona conurbada del sur sigue siendo uno de los polos con mayor recepción de divisas, debido a su alta población migrante y la presencia de familias con vínculos en Estados Unidos.

El comportamiento estatal refleja una tendencia a la baja observada en el norte del país, donde las fluctuaciones del tipo de cambio, la inflación y un menor dinamismo laboral en algunas regiones de Estados Unidos han impactado el envío de dinero.

A nivel nacional, los cinco estados con mayor captación fueron Michoacán con 9 mil 369 millones de dólares, Guanajuato con 8 mil 200, Jalisco con 7 mil 801, Estado de México con 2 mil 755 y Puebla con 2 mil 553 millones.

En conjunto, esas entidades concentran más del 55 por ciento de los 45,681 millones de dólares recibidos por el país entre enero y septiembre de 2025, mientras que Tamaulipas, con su aportación del 1.6 por ciento, se mantiene en un nivel medio dentro del mapa nacional de remesas.

Por. José Luis Rodríguez Castro /La Razón