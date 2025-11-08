Choque de auto y moto deja dos lesionados; motocicleta impacta puesto de tacos

Una de las víctimas fue el motociclista y la otra, una persona que vendía tacos, pues la motocicleta impactó su puesto.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un choque entre un vehículo y una motocicleta dejó dos personas lesionadas la mañana de este sábado en Altamira.

Una de las víctimas fue el motociclista y la otra, una persona que vendía tacos, pues la motocicleta impactó su puesto.

​El accidente ocurrió en la calle Tampico con Avenida Monterrey, en la colonia Laguna de la Puerta, en el sitio conocido como el 20.

​Elementos de Rescate Voluntarios, a cargo de Lázaro Hernández, atendieron el reporte inicial que, por error, indicaba una persona atropellada por el tren. Al llegar al lugar, encontraron que un vehículo Nissan Tsuru le cerró el paso a una motocicleta.

​El motociclista salió lesionado con una herida avulsiva en el tobillo, mientras que la motocicleta, al salir proyectada, golpeó un puesto de tacos y lesionó a la persona que lo atendía, quien presentó una probable dislocación del hombro.

Ambos lesionados fueron llevados en ambulancia a la clínica del DIF Altamira para su valoración médica.

​Elementos de Tránsito realizaron el acordonamiento del área y el coordinador de peritos, Pablo Fernández, elaboró el parte informativo y lo turnó a la Fiscalía

General de Justicia de Tamaulipas para que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación.

Por. Óscar Figueroa

La Razón