Claudia Sheinbaum, Presidenta de México y Emmanuel Macron de Francia, hacen declaración conjunta

Buscarán fortalecer las relaciones económicas, comerciales y culturales de México y Francia

MÉXICO.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el Presidente Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron sostuvieron una reunión amistosa y fructífera en la que reafirmaron el alcance y la profundidad de la relación estratégica que une a los dos países.

Afirmaron la importancia de mantener un orden mundial basado en el derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. Además, reafirmaron su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y su voluntad de defender conjuntamente los principios de la diplomacia feminista en el ámbito internacional.

Destacaron la complementariedad de las economías de ambos países, la coherencia entre «Francia 2030» y el «Plan México», así como las nuevas oportunidades de comercio e inversión que brindará el Acuerdo Integral modernizado entre la Unión Europea y México. También abordaron el próximo relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

Acordaron que, en 2026, en el marco de los mecanismos de protección determinados por las Partes y bajo un sistema de transporte temporal recíproco y simultáneo, el Códice Azcatitlán se exhibirá en México y el Códice Boturini en Francia, como parte de la celebración del bicentenario de las relaciones diplomáticas franco-mexicanas.

Asimismo, el Presidente Emmanuel Macron, invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a visitar Francia el próximo año.

POR STAFF