El impacto del Tren del Golfo en Tamaulipas

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES

Tamaulipas es un estado cuya ubicación geográfica le facilita el acceso al mercado más grande del mundo, con todo lo que eso implica.

Tiene dos puertos de altura, aunque solo uno es destacado en el ámbito portuario nacional e internacional. Un tercero es de jurisdicción estatal y apenas empieza a desarrollarse.

También posee, consecuencia de su frontera con Estados Unidos, la mayor cantidad de puentes internacionales y la principal aduana de Latinoamérica, en Nuevo Laredo, que será, por cierto, próxima sede de la Agencia Nacional de Aduanas.

La dispersión de su territorio le da la ventaja de tener regiones donde existen climas variados, desde la húmeda costa al calor seco del semidesierto y el benévolo templado de la montaña.

Por eso, Tamaulipas es un mosaico de belleza natural que por sí mismo atrae a visitantes nacionales y extranjeros, que aquí encuentran una oferta amplia para el turismo cultural, de naturaleza, de aventura, religioso, deportivo, de caza, pesca y gastronómico en cada zona.

En este contexto, el inicio formal de la construcción del Tren del Golfo, en el tramo que va de Saltillo a Nuevo Laredo, con escala en Monterrey, representa un nuevo impulso económico para Tamaulipas, que abarca desde el desarrollo comercial al turístico.

El Tren del Golfo forma parte de los proyectos estratégicos que impulsa el gobierno federal para detonar el potencial de desarrollo de varias regiones del país que requieren de un mayor crecimiento económico que se traduzca en bienestar.

Por esto es importante destacar que ayer, el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante un enlace virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó el banderazo de arranque de esta obra, que consolidará a Nuevo Laredo como la frontera más importante de América Latina.

El gobernador estuvo acompañado por Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y destacó la relevancia de esta obra de gran alcance, que permitirá la generación de más de diez mil empleos directos y más de treinta mil indirectos.

Contento por lo que viene con el impacto positivo de este proyecto, Américo agradeció el respaldo de la presidenta y subrayó que en forma complementaria, la ampliación del Puente de Libre Comercio de ocho a diez carriles, fortalecerá el papel de Tamaulipas como un punto logístico esencial en el tránsito de mercancías hacia los Estados Unidos.

Para darse una idea de lo que representa el Tren del Golfo para el estado, se anunció que el tramo Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México contará con 136 kilómetros de vía sencilla, 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares y 108 obras de drenaje, que reducirán los tiempos de recorrido a menos de dos horas desde Monterrey y tres horas y media desde Saltillo.

El gobernador destacó que el ferrocarril “une a los individuos, a las comunidades y a las familias”, y reiteró que su gobierno continuará trabajando de la mano con la federación en los proyectos que impulsen el bienestar social y el desarrollo regional.

El Tren del Golfo es una apuesta por el futuro, pues representa la integración de la frontera con el centro del país, la suma de voluntades y el fortalecimiento del noreste mexicano como motor económico.

Tamaulipas, por su ubicación, su infraestructura y su gente, será un protagonista de esta nueva etapa de crecimiento.

El ferrocarril, como símbolo de unidad y de modernidad, vuelve a recorrer su territorio para enlazar, de nuevo, progreso y esperanza.

TAMAULIPAS EN EL PROCESO DE REFORMA ELECTORAL

Ayer, por segundo día consecutivo, Tamaulipas fue sede de los foros de consulta para la reforma electoral que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Primero, el jueves se efectuó en Tampico el primero de esos eventos en el campus regional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

Este ejercicio de escucha busca involucrar a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, la academia y a actores políticos que contribuyan con ideas y propuestas a darle forma a una iniciativa que sea realmente una reforma de fondo.

Con los foros, Tamaulipas el se colocó a la vanguardia de un proceso nacional que busca revisar, desde la ciudadanía, las reglas que dan sustento a la vida política del país.

El evento de ayer en Ciudad Victoria lo encabezaron el gobernador Américo Villarreal Anaya y Jesús Ramírez Cuevas, representante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

En estos encuentros se hicieron intercambios sobre el papel de las instituciones, los partidos y la sociedad en la construcción de un nuevo marco democrático.

Durante su participación, Ramírez Cuevas destacó que la política pertenece a los ciudadanos, más que a los políticos o a los partidos.

En ese sentido, dijo que Tamaulipas está mostrando el camino con un ejercicio participativo que reivindica la idea de que las leyes, los derechos y los presupuestos deben ser resultado del consenso social.

Por su parte, el gobernador Villarreal Anaya resaltó que este diálogo abierto permitirá encontrar coincidencias para mejorar los procesos electorales y fortalecer la representación ciudadana.

También reconoció el trabajo realizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que por primera vez abrió sus espacios académicos y virtuales al análisis simultáneo de diez temas importantes para el sistema electoral mexicano.

En total, se recibieron más de tres mil propuestas, un reflejo del interés de la sociedad por incidir en la transformación democrática del país.

Así, en el marco del proceso para realizar la reforma electoral más importante del país en las últimas décadas, Tamaulipas vuelve a ser ejemplo de civilidad y madurez política, privilegiando el debate informado y plural se convierte en una herramienta para construir un futuro con instituciones más sólidas y una participación ciudadana más consciente.

Por. Tomás Briones

abarloventotam@gmail.com