Esperan en Tampico más de 90 millones de pesos para obras en 2026

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Recursos superiores a 90 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado espera recibir el Ayuntamiento de Tampico en 2026 para concretar más de 60 proyectos de infraestructura, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, acompañada del secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo.

La alcaldesa de Tampico señaló que actualmente se integra el presupuesto del próximo año, que se prevé tenga un incremento de 10 por ciento en el rubro de obra pública, a diferencia del ejercicio anterior.

“Ya hay una previa de esa cantidad que va a ser apoyada por el gobierno del estado para el 2026. Esperemos que los primeros días de enero comiencen las obras”

Ontiveros Arredondo explicó que entre los proyectos que se prevé realizar en coordinación con Ciudad Madero se encuentra la reposición del pavimento hidráulico de la calle 16 de Septiembre en la colonia Obrera, vialidad que resultó afectada tras el desvío del transporte público durante la construcción de la rotonda en los bulevares Adolfo López Mateos y Fidel Velázquez.

“Por ahí se desviaba el tráfico, es tiempo de meterle mano”, expresó.

El funcionario municipal destacó la gestión realizada por la alcaldesa para atraer recursos adicionales al municipio.

“Esperemos que sea en enero cuando iniciemos, esa es la idea. No es fácil hacer gestión, tocas puertas y traer más de 70 millones de pesos, gracias a la voluntad”, señaló.

Lo anterior fue dado a conocer tras la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Bravo, entre Jaumave y Estación, en el fraccionamiento Colinas de San Gerardo, al norte de la ciudad, donde se aplicó una inversión superior a un millón 500 mil pesos de recursos propios.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón