Exceso de velocidad provoca choque por alcance

El percance, que dejó solo daños materiales, motivó a las autoridades a emitir un llamado a la precaución durante la noche.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un choque por alcance ocurrió durante la madrugada de este sábado frente a las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST) en la colonia Tampico Altamira.

Con base en datos del parte informativo de tránsito, el accidente se registró a la 01:20 horas en la calle Burton E. Grosman.

En el hecho vial participó un automóvil Nissan Sentra, modelo 2003, color gris, conducido por Gilberto N., de 23 años de edad. Este vehículo impactó a un Nissan

Versa, modelo 2018, color azul, que manejaba Tomás N., de 57 años.

Peritos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el parte informativo.

Autoridades de Tránsito hicieron un llamado a la población para que maneje con precaución durante la noche y madrugada.

La corporación detectó que muchos conductores se confían y manejan a exceso de velocidad, además de no respetar los señalamientos, lo cual incrementa el riesgo de accidentes.

Por. Óscar Figueroa

La Razón