Motociclista y acompañante lesionados tras fuerte choque en Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Dos jóvenes resultaron lesionados luego de sufrir un aparatoso accidente cuando la motocicleta en la que viajaban se impactó sobre la calle 10 y Jiménez, en la zona norte de Ciudad Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presentó contusión en el tórax, pierna derecha y dolor en el cuello, además de mostrar signos de desorientación, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos de Voluntarios Zona Sur acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria y permanecer en el sitio realizando labores de vialidad, en espera del arribo de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Las causas del accidente aún no han sido confirmadas, aunque se presume que el exceso de velocidad o la falta de visibilidad pudieron influir en el percance.

