Pide PC Cd Victoria extremar precauciones con pirotecnia durante las fiestas decembrinas

El coordinador estatal del área, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que desde semanas atrás se ha venido trabajando con los propietarios y vendedores de pirotecnia ubicados en zonas reconocida

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante el próximo inicio de la temporada decembrina y el incremento en el uso de pirotecnia, la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) Tamaulipas hizo un llamado a la población a comprar y utilizar fuegos artificiales únicamente en establecimientos autorizados, y a hacerlo bajo estrictas medidas de seguridad para evitar accidentes.

El coordinador estatal del área, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que desde semanas atrás se ha venido trabajando con los propietarios y vendedores de pirotecnia ubicados en zonas reconocidas como el expendio del 55 Juárez y el de la carretera Interejidal, donde se ha verificado que cuenten con los permisos y protocolos necesarios para operar durante la temporada.

“Hemos establecido mesas de trabajo con los comerciantes de pirotecnia para revisar sus programas internos de protección civil, las medidas de seguridad y las condiciones de almacenamiento».

«Nuestro llamado a la población es claro: que acudan únicamente a lugares debidamente autorizados”, señaló el funcionario estatal.

González de la Fuente recordó que el manejo inadecuado de explosivos representa un alto riesgo, sobre todo para los menores de edad, por lo que pidió a los padres mantener una supervisión constante y evitar la compra de productos en la vía pública o en puntos clandestinos.

“Queremos evitar incidentes. La pirotecnia debe disfrutarse con responsabilidad, y únicamente cuando proviene de comercios que cumplen con las medidas que marca la ley”, subrayó.

El titular de Protección Civil añadió que durante diciembre se reforzarán los operativos de vigilancia y revisión de permisos en coordinación con autoridades municipales y de seguridad pública, a fin de detectar puntos de venta irregulares y asegurar los materiales peligrosos.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier venta ilegal o almacenamiento inadecuado de pirotecnia, recordando que la prevención y el uso responsable pueden marcar la diferencia entre una celebración segura y un accidente lamentable.

Por. Antonio H. Mandujano