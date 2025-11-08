Realizan mega jornada de cirugías de cataratas en el Hospital General del ISSSTE Tampico

Con estas cirugías, el Hospital General de Tampico refuerza su compromiso con la salud visual y la atención médica integral

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Este día, el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tampico realiza una mega jornada de cirugías de cataratas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los derechohabientes que presentan este padecimiento visual.

Durante la jornada se tienen programadas un total de 87 intervenciones quirúrgicas, dirigidas a derechohabientes provenientes de distintos municipios del sur de Tamaulipas, quienes fueron previamente valorados por especialistas del instituto.

Las autoridades del ISSSTE dieron a conocer que este esfuerzo forma parte de las acciones nacionales para abatir el rezago en procedimientos oftalmológicos, ofreciendo atención gratuita y de calidad a los pacientes que más lo necesitan.

Con estas cirugías, el Hospital General de Tampico refuerza su compromiso con la salud visual y la atención médica integral de los trabajadores del Estado y sus familias, impulsando acciones que permitan recuperar la vista y mejorar su bienestar diario.

Por Cynthia Gallardo

La Razón