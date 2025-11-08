Rescatan a pastor herido tras sufrir caída en la sierra

Con apoyo de cuerdas y equipo especializado, los rescatistas descendieron por una zona de difícil acceso hasta ubicar al hombre

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un hombre de la tercera edad fue rescatado la mañana de este viernes por elementos de Protección Civil del Estado y del Cuerpo de Bomberos, luego de sufrir una caída mientras realizaba labores de pastoreo en la sierra de Bustamante.

De acuerdo con las autoridades, el operativo de auxilio se extendió durante las primeras horas del día, tras una intensa movilización que comenzó la noche anterior, cuando se reportó el accidente.

Con apoyo de cuerdas y equipo especializado, los rescatistas descendieron por una zona de difícil acceso hasta ubicar al hombre, quien vestía camisa blanca y pantalón color café. Tras ser estabilizado, fue llevado a una zona segura y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Por. Raúl López García

Expreso-La Razón