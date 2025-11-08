Retiran más de 300 toneladas de palizada en la Playa de Ciudad Madero

El depósito de los desechos fue provocado por las lluvias atípicas registradas en la cuenca alta del rio Pánuco

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Más de 300 toneladas de palizada fueron retiradas de playa de Ciudad Madero durante las últimas semanas.

Gerardo Soto Nájar, director de Servicios Públicos, informó que los trabajos se realizan con maquinaria pesada a lo largo de toda la costa.

La limpieza , explicó que el tramo comprendido va desde el área Blue Flag hasta las escolleras, donde ya se ha completado la recolección del material y continúa su traslado mediante camiones.

“Se está trabajando en la limpieza de la madera con maquinaria para posteriormente sacarlo con camiones a lo largo de toda la playa. Al momento dijo que son aproximadamente unas 300 toneladas”.

La acumulación de palizada, dijo fue consecuencia del aumento de los escurrimientos provenientes de la sierra, los cuales fueron arrastrados por las corrientes hacia el mar y depositados finalmente en la franja costera del municipio.

La madera y desechos recolectados son trasladados al sitio de disposición final de la empresa Tecmed, ubicado en Altamira, cumpliendo con las normas ambientales establecidas.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Ciudad Madero, agrego busca mantener las playas y cuerpos de agua en condiciones óptimas, evitando complicaciones ecológicas y sanitarias derivadas de la acumulación de residuos naturales.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón