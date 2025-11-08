Se cumple regla de 3; mueren tres estrellas de la televisión mexicana en una semana

MÉXICO.- En semanas recientes los pasillos de Televisa se han vestido de luto por los fallecimientos de tres grandes figuras del espectáculo que destacaron en distintas producciones de esa televisora, generando especulaciones sobre la «aparición» de una una nueva «regla de 3».

Con el paso del tiempo, los fans del entretenimiento en México creen que cuando un famoso muere, dos más lo hacen en los días siguientes. Esto sucedió a lo largo de las últimas semanas, provocando que nuevamente se cumpla la famosa «regla de 3».

Se cumple la regla de 3



Muere Alicia Bonet

El pasado 26 de octubre, la industria del cine y de la televisión sufrió la muerte de la primera actriz, Alicia Bonet. Su hijo reveló a Televisa Espectáculos que la protagonista de la cinta «Hasta el viento tiene miedo» perdió la vida tras una larga lucha contra la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Además de brillar en cine, Alicia Bonet tuvo un destacado paso en las telenovelas de Televisa al participar en «Los que ayudan a Dios», «Papá soltero», «Viviana» y «Ángeles blancos». Posteriormente se unió a TV Azteca donde colaboró en «Te dejaré de amar», «Lo que la gente cuenta» y «Lo que callamos las mujeres».



Muere el diseñador Héctor Terrones

El sábado 1 de noviembre se confirmó la muerte del diseñador de alta costura, Héctor Terrones, quien colaboró con grandes figuras del espectáculo como Cecilia Galliano, Alma Cero, Gloria Trevi, entre otras. El experto en moda perdió la vida a los 59 años víctima de un infarto, informaron en el «programa Hoy».

Además de brillar por sus colaboraciones con famosas, Héctor Terrones, también participó en los programas de Televisa «programa Hoy» y «Cuéntamelo, ya!». En su etapa como actor y productor destacó en «Manos Libres», «Clase 406» y «Soy famoso, ¡sácame de aquí!».

La tarde del viernes 7 de noviembre fue confirmado el sensible fallecimiento de la actriz María del Carmen Vela, conocida en la industria como «Maricarmen Vela». Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la actriz de 87 años de edad.

A lo largo de su carrera, «Maricarmen Vela» destacó en telenovelas y series de Televisa como «Quinceañera», «Mujer, casos de la vida real», «Como dice el dicho», «La Rosa de Guadalupe». También formó parte del elenco de «El Chavo del Ocho».



Muere Maricarmen Vela

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO