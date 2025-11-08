Suspenden baile dominical en la plaza Hijas de Tampico por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Secretaría del Ayuntamiento de Tampico, a cargo de Carlos Alberto García Porres, notificó a Francisco Santacruz Arvizu, organizador de los bailes dominicales en la plaza Hijas de Tampico ubicada frente al acceso principal del mercado municipal, la negativa de permiso para realizar el evento programado mañana domingo 9 de noviembre de 15:00 a 18:30 horas.

De acuerdo con el oficio 2913, la suspensión obedece a que “se han suscitado situaciones contrarias a los reglamentos municipales, tal como la venta de bebidas alcohólicas”.

La autoridad municipal informó que estos eventos volverán a autorizarse únicamente cuando el organizador presente una logística preventiva y garantice el cumplimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno, así como de las buenas costumbres.

Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tampico, reconoció hoy que la decisión generó inconformidad entre los asistentes habituales.

“He visto las denuncias ciudadanas donde están un poco molestos. La recomendación a la persona que lo organice es que presente toda la documentación con el secretario del Ayuntamiento y las evidencias correspondientes para que nuevamente se le puedan otorgar los permisos”, expresó.

Cada domingo, los bailes en la plaza Hijas de Tampico reúnen hasta tres mil personas, por lo que la regidora manifestó la importancia de contar con medidas de seguridad y servicios de auxilio ante cualquier contingencia.

“Sé que estas medidas corren por cuenta de la persona que lo organiza… él no ha solicitado el apoyo, y es la manera de poderle brindar la asistencia necesaria”, puntualizó.

El Ayuntamiento recordó que, al tratarse de un espacio público, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

Según el capítulo segundo de las infracciones contra la pacífica convivencia, fracción VIII del Bando de Policía y Buen Gobierno, se sanciona a quien realice en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos cualquier actividad que implique trato directo con el público.

Por Cynthia Gallardo

La Razón