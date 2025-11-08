Un centenar de familias inscritas en el programa «Cuidadoras Casa por Casa» en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con un centenar de familias ya integradas al programa “Cuidadoras Casa por Casa”, el municipio de Tampico se posiciona a la vanguardia en políticas de apoyo social, siendo la única ciudad en Tamaulipas que implementa este modelo de asistencia directa.

El secretario de Bienestar Social en Tampico, Omar Fabbri Flores, explicó que el programa está dirigido a sectores populares cuyos habitantes requieren apoyo en el cuidado de personas dependientes.

Señaló que, mediante convenios con diversas instituciones, se brinda atención gratuita y personalizada a quienes más lo necesitan.

“Arrancamos el programa de Cuidadoras Casa por Casa con 100 familias inscritas como beneficiarias, en lo que tiene que ver con cuidados en la Borreguera. Es el inicio de lo que hemos platicado en diferentes distritos”, dijo Fabbri Flores.

El funcionario explicó que el proceso es sencillo: “Te inscribes, hablas por teléfono, nos contactas y dices: necesito que vengan a cuidarme a un adulto mayor o a un niño. Te programamos la cita, hacemos la documentación y llega la cuidadora a tu casa… completamente gratis”.

A través de este esquema, las mujeres pueden disponer de tiempo personal, descanso o actividades laborales con la confianza de que sus seres queridos se encuentran en buenas manos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón