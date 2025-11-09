«A todas y todos los michoacanos, les decimos no están solos»: Claudia Sheinbaum

En la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, detalló que se investirán 57 mil 564 millones de pesos para poner en marcha los 12 ejes y más de 100 acciones

MÉXICO.- “A todas y todos los michoacanos, les decimos no están solos”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

En el Patio Central de Palacio Nacional, detalló que se investirán 57 mil 564 millones de pesos para poner en marcha los 12 ejes y más de 100 acciones.

Acompañada de integrantes de su gabinete legal y ampliado, dijo que en los últimos días se han registrado muestras dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

“Compartimos el sentimiento, su cobarde homicidio le duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”, afirmó.

Dijo que se contarán con los recursos para la puesta en marcha del plan.

“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México, no se descobija a nadie, sino al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos””, afirmó.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que desde el 4 de noviembre instruyó a qué se reunieran con todos los sectores para elaborar el plan.

“Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México, a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno, es decir, desarrollo con justicia y bienestar”, aseguró.

La presidenta Sheinbaum Pardo comentó que la inversión de 57 mil 564 millones de pesos, de la cual una parte importante es con inversión mixta.

“Además, en 2026, la inversión en programas del bienestar es de 37 mil 450 millones de pesos, que beneficiarán a cerca de 1.5 millones de habitantes- Con todo el gabinete, seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan”, indicó.

Alfredo Ramírez Bedolla destaca Plan Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, destacó la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la que se atendrán las causas En el Patio Central de Palacio Nacional, reconoció las protestas y los actos de la exigencia de justicia que se hab realizó en la entidad.

Recordó que en Uruapan asesinaron a su padre, por lo que repercutió cuando atacaron al alcalde Carlos Manzo.

“Estoy convencido de que tenemos que poner fin a esta violencia, pero no con más violencia somos necios en atender las causas, en abrazar a los jóvenes y en combatir la impunidad para que haya paz y justicia”, afirmó.

“Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gracias, gracias a nombre de los michoacanos porque por fin hay sensibilidad y este plan que es para atención integral, estoy seguro que no será para más sufrimiento de Michoacán”, dijo.

Detallo que el gobierno de Michoacán apoyará el plan con 2 700 millones de pesos para seguridad, jóvenes, cultura, turismo, entre otro.

