Disney eliminó a este personaje por una asociación con el alcoholismo

Se trata de un personaje histórico que, con el tiempo, su nombre resultó ofensivo para la comunidad de habla inglesa.

MÉXICO.- Durante más de medio siglo, Country Bear Musical Jamboree fue una de las atracciones más emblemáticas del parque Magic Kingdom de Disney en Florida. Estrenada en 1971, la propuesta consistía en un espectáculo de música country interpretado por una banda de osos animatrónicos que cantaban y tocaban instrumentos frente al público.

Entre ellos destacaba Liver Lips McGrowl, un personaje con labios grandes y aspecto caricaturesco que, con el paso de las décadas, comenzó a ser objeto de debate por un motivo que muchos consideran especialmente ofensivo.

El espectáculo animatrónico. Foto: Disney

La contundente decisión de Disney con uno de sus personajes

En el idioma inglés, la expresión “liver lips” -literalmente “labios de hígado”- puede asociarse al daño hepático provocado por el consumo excesivo de alcohol. Por esta razón, Disney optó por retirar al personaje y rediseñarlo bajo un nuevo concepto.

Liver Lips McGrowl. Foto: Disney

Tras largos debates, en 2023 la compañía presentó a Romeo McGrowl como su reemplazo, con una estética y personalidad distintas, alejadas de cualquier referencia negativa. Este cambio formó parte de la renovación completa de la atracción, que contó también con nuevas canciones, vestuarios actualizados y una estructura narrativa distinta, según informó Disney.

La medida se enmarcó dentro del proceso de revisión que la empresa viene realizando sobre sus contenidos y personajes clásicos, con el objetivo de adaptar su catálogo a los valores contemporáneos. De este modo, el show se mantiene vigente sin perder su espíritu musical ni su valor histórico, pero con una mirada más acorde a los tiempos actuales.

El renovado espectáculo de Country Bear Musical Jamboree posee una duración aproximada de 16 minutos y todavía se pueden disfrutar sus arreglos musicales a cargo del compositor Mac McAnally, reconocido por su trabajo con artistas de música country y folk.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.