En marcha la reconversión del puerto de Tampico: de comercial a turístico

La alcaldesa Mónica Villarreal señaló que este proceso ya se encuentra en periodo de licitación y que en breve se asignará la obra a la empresa encargada de los trabajos al interior del recinto histórico

TAMPICO, TAM.- Después de más de 15 años de espera, la reconversión del puerto de Tampico avanza con la reestructuración de la Aduana Marítima, un proyecto que marca el inicio de una nueva etapa para la ciudad, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

La primera autoridad municipal expresó que este proceso ya se encuentra en periodo de licitación y que en breve se asignará la obra a la empresa encargada de los trabajos al interior del recinto histórico.

“La reestructuración de la Aduana es ya un hecho. Muy pronto se iniciarán los trabajos, lo que marca un antes y un después en esa petición tan anhelada por más de 15 años. Hoy, el gobierno federal ha volteado a ver la necesidad de recuperar ese espacio para las y los tampiqueños”

La presidenta municipal señaló que la labor conjunta entre los tres niveles de gobierno permitirá concretar proyectos turísticos que transformarán la imagen del puerto y fortalecerán su vocación como destino para visitantes.

“Gracias al gran impulso de la ASIPONA, a la coordinación con el gobierno del estado y a las facilidades que como municipio hemos otorgado, hoy es tiempo de celebrar los avances que habían estado detenidos por años y que los gobiernos de la Cuarta Transformación están finalizando”

En otro tema, Villarreal Anaya informó que su administración también trabaja en la rehabilitación de los pasos de lancha sobre el río Pánuco, utilizados diariamente por más de 20 mil usuarios que cruzan entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

“Ya contamos con un proyecto ejecutivo para el paso del 106 elaborado por IMEPLAN, mismo que presentamos al Vicealmirante Jaime Herrera Romo, director de la ASIPONA”

La alcaldesa resaltó que la vinculación puerto-ciudad permitirá consolidar obras de infraestructura que impulsen el desarrollo económico y turístico de Tampico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón