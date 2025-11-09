Encontronazo entre dos vehículos deja un lesionado

Una tercera unidad estuvo involucrada al ser impactada cuando se encontraba estacionada.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Dos vehículos colisionaron en un cruce de la colonia Tamaulipas la tarde del domingo, lo que dejó como saldo una persona lesionada y elevados daños materiales.

El encontronazo se presentó en la calle 2 de enero esquina con Esperanza de ese populoso sector de Tampico.

Un Volkswagen blanco transitaba por la calle Esperanza mientras que una Ford lo hacía por la 2 de enero.

Al llegar a ese cruce, el primer choque no hizo el alto que le marcaba un señalamiento fijo por lo que al continuar su camino impactó el costado izquierdo de la camioneta, la cual salió proyectada contra un auto rojo que estaba estacionado.

Esta última unidad resultó dañada de la parte posterior.

Una persona que viajaba como acompañante en el carro sufrió quemaduras en el brazo izquierdo ocasionadas por las bolsas de aire al momento de activarse.

No obstante lo anterior, no requirió traslado a un hospital ya que fue atendida por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

Del hecho tomaron conocimiento elementos de Tránsito quienes turnaron el accidente al ministerio público.

Por. Benigno Solís/La Razón