Frente frío afectará a estos estados del lunes 10 al miércoles 12 de noviembre

Esta semana amenaza con bajas temperaturas en gran parte de los estados que conforman la República Mexicana; en varios de ellos se registrarán lluvias

MÉXICO.- El frente frío número 13 asociado con una vaguada polar y la corriente subtropical, ingresó este domingo al norte y noreste de México, generando fuertes rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua (norte y este) y Coahuila (norte).

La masa de aire ártica que impulsará al sistema frontal, propiciará un marcado descenso de las temperaturas a partir de la madrugada del lunes en las regiones mencionadas. Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en el sureste mexicano y la península de Yucatán, así como lluvias aisladas en Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

A través del pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se revelaron cuáles son los días con heladas esta semana en México, con temperaturas mínimas de entre -10 y 5 grados centígrados.

¿En dónde hará frío de -10 grados en México el lunes 10 de noviembre?

El lunes, el frente frío número 13 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, mientras que la masa de aire ártica cubrirá gran parte del territorio nacional, a excepción del noroeste y occidente del país; en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Oaxaca.

Habrá lluvias puntuales intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo; lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo; intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán; así como lluvias aisladas y bancos de niebla en el centro del país.

Los estados con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados son las zonas serranas de Chihuahua, mientras que aquellos con temperaturas de -5 a 0 grados centígrados son:

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

En tanto, los estados con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados son:

Sonora

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Este es el panorama del frente frío 13 para el lunes | Conagua

¿En dónde hará frío de -10 grados en México el martes 11 de noviembre?

Para el martes 11 de noviembre, se prevé ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central; evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se pronostica que al final del día, el frente frío núm. 13 ingrese al mar Caribe y deje de afectar al territorio nacional.

El martes, la masa de aire ártica asociada al frente frío núm. 13, mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, con posibles heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 60 km/h en costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso del día.

Los estados con temperaturas de -10 a -5 grados centígrados son aquellos con zonas serranas en:

Chihuahua

Durango

Las entidades con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados son:

Baja California

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Estado de México

Mientras, las zonas serranas con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados serán las de estos estados:

Sonora

Coahuila

Tamaulipas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

El martes 11 de noviembre seguirán descendiendo las temperaturas | Conagua

¿En dónde hará frío de -10 grados en México el miércoles 12 de noviembre?

El miércoles, la masa ártica modificará sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas sobre gran parte del país; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 70 a 80 k m/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

A partir del miércoles, se prevé una gradual disminución de la probabilidad de lluvia en el sureste mexicano y la península de Yucatán. Mientras que, en el resto de la República Mexicana, se mantendrá la escasa probabilidad de lluvia.

Las temperaturas de -10 a -5 grados centígrados se registrarán en las zonas serranas de Chihuahua, mientras que aquellos estados con temperaturas de -5 a 0 grados son:

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

El miércoles será todavía más frío por el lado del golfo de México | Conagua

En tanto, las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados se percibirán en estados como:

Sonora

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.