Invitan a conocer la historia de Tampico durante la Revolución Mexicana

TAMPICO, TAM.- Para rescatar y difundir los episodios que marcaron a Tampico durante la Revolución Mexicana, el cronista adjunto de la ciudad, Francisco Ramos Alcocer, invitó a la ciudadanía del sur de Tamaulipas a participar en una serie de conferencias gratuitas que mostrarán documentos, fotografías y hechos ocurridos entre 1911 y 1915.

Las charlas que abordarán temas como “El incidente de Tampico”, “La toma de Tampico” y “La Batalla de Ébano” se realizarán los martes 18 y 25 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en la Biblioteca “Jesús Quintana”, ubicada en la presidencia municipal de Tampico, con acceso por la calle Emilio Carranza.

“Por primera vez vamos a presentar un trabajo donde se reúna toda la información sobre lo que pasó en la Revolución Mexicana en Tampico. En 1914, las tropas norteamericanas estaban frente a nuestras costas, listas para intervenir, mientras Victoriano Huerta permanecía en el poder tras la Decena Trágica”

El cronista expresó que las conferencias buscan responder preguntas clave sobre el origen del movimiento revolucionario en Tamaulipas, sus protagonistas y el impacto que tuvo en la región.

“¿Cómo inicia la Revolución en Tamaulipas? ¿Quiénes fueron sus actores? Queremos dejar claro qué fue el Incidente de Tampico, un hecho que alcanzó resonancia internacional cuando soldados estadounidenses fueron arrestados en el Canal de la Cortadura”

Ramos Alcocer, quien ha dedicado más de 25 años al estudio de la Revolución Mexicana, consideró que este capítulo histórico ha sido poco explorado en el sur del estado.

“Las batallas fueron protagonizadas por fuerzas venidas del norte, y al concluir, regresaron a sus lugares de origen. Por eso, la Revolución Mexicana en nuestra zona está llena de historias que merecen ser contadas”

La invitación está abierta al público en general, especialmente a quienes desean conocer la historia local desde una mirada viva y documentada, que conecta el pasado revolucionario con la identidad actual del puerto jaibo.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón