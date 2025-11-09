Jim Carrey y Taylor Momsen: Rencuentro después de 25 años de El Grinch

Las estrellas de la exitosa película se reencontraron en la alfombra roja y compartieron un emotivo momento que quedó grabado y ahora todos hablan de eso

ESTADOS UNIDOS.- A pocas semanas de que llegue Navidad y que la cinta El Grinch regrese a los primeros lugares de reproducción de las plataformas, sus protagonistas Jim Carrey y Taylor Momsen se reencontraron en una alfombra roja e impactaron a todos sus fanáticos con la gran noticia.

Jim Carrey y Taylor Momsen son los protagonistas de El Grinch, quienes triunfaron con su actuación en la exitosa cinta El Grinch y ahora coincidieron en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 en donde posaron juntos para la cámara y dejaron a todos impactados a su paso.

Esta coincidencia fue según Jim Carrey quien dio vida a El Grinch, la primera desde la filmación de la película que protagonizó, mientras que la cantante Taylor Momsen recordada por el personaje de “Cindy Lou” habló de algunas anécdotas que sucedieron en la filmación de las escenas.

“Siempre fue muy protector, amable y súper divertido. Nunca me dio miedo, porque para mí siempre fue Jim”, fue lo que dijo la cantante cuando la cuestionaron sobre el reencuentro.

Así lucen los actores después de 25 años. Foto captura de pantalla/knxnews, ElGrinch

¿En qué año se estrenó El Grinch?

Jim Carrey, quien interpretó al Grinch, y la cantante Taylor Momsen, fue Cindy Lou, en la cinta estrenada el 17 de noviembre del año 2000, una película dirigida por Ron Howard basada en el libro infantil del Dr. Seuss, “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!” de 1957.

¿Qué paso con la actriz Taylor Momsen “Cindy Lou” en El Grich?

La actriz Taylor Momsen fue “Cindy Lou” en El Grich, en ese momento solo tenía siete años, pero su trabajo fue aplaudido por el público que la vio en la famosa cinta, aunque la estrella de la televisión y el cine ya tenía experiencia como modelo infantil para marcas.

Taylor Momsen también ha formado parte de otros proyectos como “Hansel y Gretel”, “Mini espías 2: La isla de los sueños perdidos”, al igual que cuando interpretó a Jenny Humphrey en la serie “Gossip Girl”, aunque tiene más de 15 años dedicándose a la música como vocalista de la banda The Pretty Reckless.

Ahora a sus 32 años, Taylor Momsen es una de las integrantes del grupo The Pretty Reckless con el que ha lanzado varios discos de rock, por lo que ahora es reconocida dentro del espectáculo, así como también hay quienes aseguran que desean verla nuevamente en algún proyecto ya sea en el cine o en la televisión.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO