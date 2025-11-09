La muerte y la huasteca tamaulipeca

Si habláramos del Cd Mante su música, gastronomía, cultura, arte con su Museo y su Galería y los murales de Ramón Cano, siento la magia de la huasteca Tamaulipeca y viendo las piezas de su cultura recordando a Doña Adela Piña Galván y su museo, el esfuerzo conjunto de la Asociación Civil Janambres A. C. de la cercanía de esa antigua ciudad Horcasitas de Magiscatzin, El Bernal y Tantoyuquita o el Castillo de Nueva Apolonia; recuerdo el gran hallazgo en el 2006 en el Ejido Celaya del Mante, Tamaulipas nada más ni nada menos que uno de los dioses principales de la huasteca el Xantollo Tamaulipeco, les cuento la historia.

Esto sucedió en Cd. Mante en el Ejido El Triunfo y el Ejido Celaya y aunque aún se cuenta con otras fortalezas naturales como esa disertación del Mantle náhuatl como lugar donde el agua choca con la piedra y que contamos con información de mapas con el nombre de ese rio Mantle haciendo referencia al nacimiento y claro acorde a la religiosidad de la huasteca y del binomio de dioses de la muerte y la fertilidad, vida y muerte en la huasteca. Sin duda grandes fortalezas que no aprovechamos como esta en Mante, aunque ojala y se implante algo en el Castillo de Nueva Apolonia o bien se Fortalezca el Museo del Ejido Celaya e incluso se recree el hallazgo con fines turísticos y darle la debida importancia a nuestro dios Tamaulipeco de la muerte huasteca el Ajactictamzemlab reproduciendo a escala este sitio o basamento para subir en la primavera en la fertilidad y en el otoño el día de muertos.

Un 27 de mayo al arar la tierra con un tractor Don Guadalupe Sánchez Ríos encontró una gran piedra que no le dejaba continuar con su labor en su terreno, recurrió a sus vecinos quienes al voltearla se percatan que; lo que parecía un gran bloque de piedra caliza, presentaba la figura de un personaje antropomorfo grabado, la noticia fue a nivel nacional, sin embargo pronto la olvidaron. Según datos presentados por Centro INAH Tamaulipas la escultura esta tallada sobre un bloque rectangular de roca arenisca de 2.20 m de largo por 0.56 de ancho máximo y 0.30 m de espesor.

Representa a un personaje humano, con la cabeza descarnada, dejando visible la calavera. Las orbitas oculares están representadas por dos círculos, los dientes por dos gruesos rectángulos y la mandíbula por un semicírculo. Destacan con relieves los pómulos y la fosa nasal. La calavera no obstante tiene visibles, las orejas en forma de gancho o epcololli típicas de la huasteca; dato que sugiere el rostro cadavérico pudiera ser una máscara en lo personal me recuerda a Tláloc en algunos rasgos.

La cabeza es redonda y esta rematada por una banda horizontal. El cuerpo del personaje se muestra con los brazos cruzados diagonalmente sobre el torso: sus dedos se simulan con líneas grabadas que dan vuelta sobre los costados del bloque.

Las extremidades inferiores fueron dibujadas en posición vertical, ligeramente separadas y con los pies de perfil. El dibujo muestra proporciones ajustadas al cuerpo humano, simulando los muslos y pantorrillas. El personaje porta un maxtlatl o taparrabo sujeto a la cintura. Parece que el escultor quería representar a un personaje acostado como si lo hubieran acostado para velarlo y no presentarlo como si estuviera de pie, Además no incluye espiga para empotrarse a ras de suelo, por lo que al pararlo la base que lo sostiene en algún momento le tapo los pies.

La escultura es la representación de Ajactictamzemlab, señor de la muerte: su significado está estrechamente relacionado al culto a la fertilidad, pues personifica la transformación de la materia inerte en algo vivo, el maíz que se siembra para luego brindar sus frutos y esta magia sucedió en donde el agua choca con la piedra, seguramente se tratará del Nacimiento bello lugar conocido en la región con este nombre. Y en lugar que une al río Mantle que se une al río Guayalejo lugar donde se siembra el maíz o hacia Tancaxual, Xicoténcatl y mi Tierra de Gigantes, ¡…claro…! Por los mamuts pero su origen huasteco es el lugar donde se hace el dulce de calabaza u Ocampo el lugar florido, o vamos hasta Tula y Tammapul el lugar de neblina en huasteco esto es parte de la region cultural huasteca y que actualmente casi llega a nuestra capital y que debemos aprovechar.

Ahora bien quien conoce la huasteca sabe del Xantollo (palabra introducida al náhuatl por la deformación de la frase latina festiumominum sanctorum, que quiere decir fiesta de todos los santos), la tradición más importante de esta región, la cual aún se mantiene muy arraigada. Este peculiar culto a los muertos, en el que se les recuerda y venera de manera especial y sobre todo hacia las huastecas de San Luis Potosí y Veracruz, pero en Celaya en Cd. Mante contamos con la propia representación del dios de la muerte de la huasteca el Ajactic sin ningún sincretismo religioso y darle a nuestra propia identidad como nuestra muerte cueruda por que no…?

Sin duda ahora que Gobierno del Estado, Desarrollo Social, ITCA y Municipio trabajaran por el Castillo de Nueva Apolonia que van a implantar…? No solo se va a restaurar El edificio, hay que hacer algo como lo proponía hacer el Centro Cultural Joaquín Meade y Joaquina Trapaga y crear una casa de cultura incluso hasta un Museo o lo que propongo de reproducir el Ajactic y la estela asi los basamentos en estructura que sea contemporánea para no quedarnos con ganas de subir a la pirámide o incluso a tomar energía como en estos días pasados cuando el sol platica con la luna y no solo en día de muertos y en primavera eso ofrece nuestra cultura que lleva intrínsecas música, gastronomía, artesanía y religión como también se hace hacia el Chorrito con esa inmensa virgen, aunque yo aún veo mucha fortalezas olvidadas incluso en Cd. Victoria que es: “ Barrio Mágico “ pero que hacemos por frenar y cuidar nuestra ANP incluso difundir vamos ahora pues al cobrar en Rumbo Nuevo la vía antigua al Balcón y Altas Cumbres será muy peligroso. O bien que me dicen de la ruta rupestre y paleontologia del Huizachal, como le digo Victoria entre Cañones, nuestro Jurassic Park Victoria o las Legendarias 5 mil pinturas del Cañón de Santa Olalla en Burgos y ni decir de San Carlos y aún hay más.

Para mayores datos mendozapaco685@gmail.com

ARQUEÓLOGO FRANCISCO MENDOZA PÉREZ